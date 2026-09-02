Москва2 сен Вести.Гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси следует назвать поименно виновников обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Энергодара. Об этом заявил ИС "Вести" глава Росатома Алексей Лихачев.

По мнению Лихачева, Гросси является неравнодушным человеком и ему "все-таки пора начать называть вещи своими именами". Также он отметил смелось сотрудников МАГАТЭ, которые выезжают и смотрят, в том числе, и на результаты украинских ударов. Однако, как заметил глава Росатома, при этом они говорят "о некой абстрактной военной активности".

Ну, ну, позвольте, мы что, сами по себе что ли стреляем? Мы сами себе что ли не даем топливо заводить? Конечно, понятно, кто стреляет, понятно, кто не дает топливо заводить, кто разрушает системно изо дня в день социальную инфраструктуру того же Энергодара и понятно, с какой целью уничтожает— чтобы люди уехали, чтобы не было рабочих рук на станции. Ну, назовите вещи своими именами. Назовите фамилии, понимаете? сказал Лихачев

Ранее Лихачев отметил, что Росатом рассчитывает, что сотрудники МАГАТЭ будут сопровождать колонну с топливом для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).