Москва5 сенВести.Североатлантический альянс столкнулся с серьезными проблемами на фоне конфликта на Украине. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета, американский политолог Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
В результате этого конфликта НАТО сильно пострадало как организациязаявил эксперт
По его оценке, о неблагоприятных последствиях для НАТО свидетельствует стремление США сократить присутствие в Европе и передать европейским союзникам больше полномочий по управлению блоком.
Миршаймер также усомнился, что европейские государства смогут прийти к единой позиции относительно возможного вступления Украины в НАТО.
Политолог считает, что последствия конфликта существенно осложнят перспективы членства страны не только в Североатлантическом альянсе, но и в Евросоюзе.
У альянса серьезные проблемырезюмировал он
Ранее потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк заявил, что НАТО больше не имеет смысла существования в современном мире.