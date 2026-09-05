Политолог Миршаймер заявил об ослаблении НАТО из-за конфликта на Украине

Политолог Миршаймер сообщил о проблемах НАТО из-за вмешательства в СВО Политолог Миршаймер заявил об ослаблении НАТО из-за конфликта на Украине

Москва5 сен Вести.Североатлантический альянс столкнулся с серьезными проблемами на фоне конфликта на Украине. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета, американский политолог Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

В результате этого конфликта НАТО сильно пострадало как организация заявил эксперт

По его оценке, о неблагоприятных последствиях для НАТО свидетельствует стремление США сократить присутствие в Европе и передать европейским союзникам больше полномочий по управлению блоком.

Миршаймер также усомнился, что европейские государства смогут прийти к единой позиции относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Политолог считает, что последствия конфликта существенно осложнят перспективы членства страны не только в Североатлантическом альянсе, но и в Евросоюзе.

У альянса серьезные проблемы резюмировал он

Ранее потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк заявил, что НАТО больше не имеет смысла существования в современном мире.