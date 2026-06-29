Потомок Бисмарка: НАТО больше не нужна, и многие в Германии это понимают

Потомок Бисмарка считает, что НАТО больше не имеет смысла в современном мире Потомок Бисмарка: НАТО больше не нужна, и многие в Германии это понимают

Москва29 июн Вести.НАТО больше не нужна, поскольку у Германии нет противника, как в период холодной войны, и большинство немцев это понимают.

С таким утверждением выступил основатель российско-немецкого общественного проекта "Бисмарк-диалог", потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

Я лично считаю, как и многие в Германии, что нам больше не нужна НАТО. Зачем? Варшавского договора больше нет. Во время холодной войны подобный противовес был, возможно, нужен. Но сегодня такое военное объединение больше не нужно сказал фон Бисмарк в интервью ТАСС

По его словам, чтобы нахождение ФРГ в Североатлантическом альянсе имело смысл, у Берлина должен быть враг, однако немецкий народ не хотел бы его наличия, и "большинство в Германии видит это".

Особенно остро проблему милитаризации Германии ощущает молодежь в стране, считает фон Бисмарк. Он отметил, что молодые немцы не хотят ни возвращения обязательной военной службы, ни наращивания военных расходов, они уверены, что добровольцев вполне достаточно для обеспечения собственной безопасности, а за вложенные в вооружения деньги, которые невозможно будет выплатить, придется расплачиваться внукам и правнукам. В качестве примера фон Бисмарк привел США с их огромным государственным долгом. Молодое поколение, подчеркнул он, выступает скорее за разоружение, чем за гонку вооружений.

Потомок Бисмарка также раскритиковал курс властей ФРГ на создание сильнейшей армии в Европе указав, что планы канцлера Фридриха Мерца и министра обороны Бориса Писториуса вернуть Германии статус первой военной державы не понравятся ни Польше, ни Франции, ни Великобритании, а самим немцам сложно даже представить, что это означает.

Конечно же, мы должны обеспечить свою обороноспособность. Но в других странах нашим солдатам совершенно нечего делать заключил фон Бисмарк

Ранее Мерц провозгласил целью своего правительства превращение Бундесвера в сильнейшую конвенциональную армию Европы, ради чего в Германии сняли ограничения на государственные заимствования на перевооружение. Кроме того, на фоне трудностей с набором военнослужащих немецкие власти задумывались о возвращении обязательного призыва в армию.

Между тем посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что официальный Берлин ждет войны с Россией к 2030 году, хотя Москва неоднократно подчеркивала, что не собиралась и не собирается нападать на страны НАТО.