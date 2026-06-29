Москва29 июнВести.НАТО больше не нужна, поскольку у Германии нет противника, как в период холодной войны, и большинство немцев это понимают.
С таким утверждением выступил основатель российско-немецкого общественного проекта "Бисмарк-диалог", потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.
Я лично считаю, как и многие в Германии, что нам больше не нужна НАТО. Зачем? Варшавского договора больше нет. Во время холодной войны подобный противовес был, возможно, нужен. Но сегодня такое военное объединение больше не нужносказал фон Бисмарк в интервью ТАСС
По его словам, чтобы нахождение ФРГ в Североатлантическом альянсе имело смысл, у Берлина должен быть враг, однако немецкий народ не хотел бы его наличия, и "большинство в Германии видит это".
Особенно остро проблему милитаризации Германии ощущает молодежь в стране, считает фон Бисмарк. Он отметил, что молодые немцы не хотят ни возвращения обязательной военной службы, ни наращивания военных расходов, они уверены, что добровольцев вполне достаточно для обеспечения собственной безопасности, а за вложенные в вооружения деньги, которые невозможно будет выплатить, придется расплачиваться внукам и правнукам. В качестве примера фон Бисмарк привел США с их огромным государственным долгом. Молодое поколение, подчеркнул он, выступает скорее за разоружение, чем за гонку вооружений.
Потомок Бисмарка также раскритиковал курс властей ФРГ на создание сильнейшей армии в Европе указав, что планы канцлера Фридриха Мерца и министра обороны Бориса Писториуса вернуть Германии статус первой военной державы не понравятся ни Польше, ни Франции, ни Великобритании, а самим немцам сложно даже представить, что это означает.
Конечно же, мы должны обеспечить свою обороноспособность. Но в других странах нашим солдатам совершенно нечего делатьзаключил фон Бисмарк
Ранее Мерц провозгласил целью своего правительства превращение Бундесвера в сильнейшую конвенциональную армию Европы, ради чего в Германии сняли ограничения на государственные заимствования на перевооружение. Кроме того, на фоне трудностей с набором военнослужащих немецкие власти задумывались о возвращении обязательного призыва в армию.
Между тем посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что официальный Берлин ждет войны с Россией к 2030 году, хотя Москва неоднократно подчеркивала, что не собиралась и не собирается нападать на страны НАТО.