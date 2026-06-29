Потомок Бисмарка: ЕС не подходит роль посредника в урегулировании по Украине

Потомок Бисмарка исключил роль ЕС в качестве посредника по Украине Потомок Бисмарка: ЕС не подходит роль посредника в урегулировании по Украине

Москва29 июн Вести.Евросоюз не может быть посредником в урегулировании украинского конфликта, уверен основатель российско-немецкого общественного проекта "Бисмарк-диалог", потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

В интервью ТАСС он отметил, что это не позволяет осуществить позиция ЕС.

Европа совершенно не может быть посредником. ЕС выказывает только агрессию подчеркнул фон Бисмарк

По его мнению, подобную роль могут взять на себя отдельные государства. Например, Германия, которая обязана помнить уроки Второй мировой войны.

[Президент РФ Владимир] Путин и [экс-канцлер ФРГ Герхард] Шредер это так хорошо показали, что страны могут хорошо работать друг с другом, экономики работали вместе так хорошо, Германия получала дешевый газ объяснил собеседник агентства

Однако впоследствии ЕС, указал фон Бисмарк, прекратил такую модель сотрудничества, что привело к росту стоимости энергоресурсов для Германии из-за закупок сжиженного природного газа из США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что БРИКС как объединение не может играть роль посредника в переговорах России и Украины. Он пояснил, что объединение не является организацией и не обладает уставом и штаб-квартирой.