Москва16 июн Вести.Евросоюз (ЕС) является участником конфликта на Украине и не может выступать посредником при урегулировании этого конфликта, заявил депутат Европарламента (ЕП) от немецкой партии BSW (бывшая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Михаэль фон дер Шуленбург в интервью ТАСС.

В качестве посредника - точно нет. Он [ЕС] является участником войны. ЕС - участник войны. Почему в этой войне Германию и подобные страны не называют открыто воюющими сторонами? Это ведь связано с ядерным оружием... Германия поставляет оружие, мы передаем разведданные, она помогает применять некоторые виды вооружений. Так что они уже давно являются участниками войны приводит ТАСС слова Шуленбурга

Кроме того, в Германии открыт завод по производству беспилотников для Украины.