СВР: риск масштабного конфликта в Евразии реален Директор СВР Нарышкин: риск масштабного конфликта в Евразии реален

Москва4 сен Вести.Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии реален, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин​​​.

Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален. И это вызывает самые-самые серьезные опасения сказал Нарышкин на заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ

По его словам, Евросоюз заложил в свои концептуальные документы готовность к полномасштабному конфликту с Россией к 2030 году.

Европейское общество всеобщего потребления и трансгуманизма объективно не готово к масштабной и опустошительной войне на востоке, оно слишком изнеженно и извращенно заявил он

Однако политики и стоящие за ними финансово-промышленные группы используют миф об угрозе с востока для резкого роста военных расходов, перевода промышленности на военные рельсы, добавил директор СВР.