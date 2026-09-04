Нарышкин: ЕС заложил готовность к конфликту с Россией к 2030 году

В стратегических документах ЕС нашли подготовку к конфликту с Россией в 2030 г. Нарышкин: ЕС заложил готовность к конфликту с Россией к 2030 году

Москва4 сен Вести.Евросоюз (ЕС) заложил в стратегических документах подготовку к масштабному конфликту с Россией к 2030 году, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Готовность к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году заложена в основные концептуальные документы Европейского союза, в Белую книгу о европейской обороне, которая носит название "План по перевооружению Европы. Готовность к 2030 году" сказал он

Ранее журналист ИС "Вести" Анастасия Попова выразила мнение, что в Евросоюзе продолжают подготовку к военному конфликту.