Лихачев: РФ, со своей стороны, обеспечила безопасность для визита Гросси на ЗАЭС

Лихачев: РФ, со своей стороны, обеспечила безопасность для визита Гросси на ЗАЭС Лихачев: РФ, со своей стороны, обеспечила безопасность для визита Гросси на ЗАЭС

Москва18 авг Вести.Россия, со своей стороны, обеспечила безопасные условия для визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), заявил ИС "Вести" глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина сорвала планировавшийся на 20–21 августа визит Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар.

Мы, со своей стороны, обеспечили всю безопасность, начиная с его возможной посадки в аэропорту Российской Федерации и до станции сообщил Лихачев

В Следственном комитете России сообщали, что утром 18 августа ВСУ при помощи БПЛА нанесли удар вблизи остановки общественного транспорта в Энергодаре Запорожской области, где ожидало автобус большое количество людей. В результате атаки, по последним данным, погиб один человек и еще 17 пострадали.