Ульянов: ЕС пытается не замечать удары Киева по ядерным объектам

Ульянов: ЕС закрывает глаза на удары Киева по ядерным объектам Ульянов: ЕС пытается не замечать удары Киева по ядерным объектам

Москва19 сен Вести.Европейский союз (ЕС) закрывает глаза на удары Украины по ядерным объектам и поощряют Киев продолжать такие удары, заявил постпред России при международных организациях в Вене (Австрия) Михаил Ульянов в соцсети X.

Таким образом Ульянов высказался по поводу сообщений о падении беспилотника (БПЛА) на градирню энергоблока № 1 Курской АЭС-2 17 сентября. После падения БПЛА сдетонировал.

По данным Росатома, падение и детонация украинского БПЛА не повлияли на работу станции, энергоблок № 1 Курской АЭС-2 работает на полную мощность.

Атаки на ядерные объекты стали обыденной практикой. Украина наносит по ним удары регулярно. Страны ЕС закрывают на это глаза и фактически поощряют украинские вооруженные силы продолжать такие атаки подчеркнул Ульянов

Постпред напомнил о трагическом происшествии от 15 июля, когда при ударе украинского БПЛА по служебному автомобилю погибли водитель Дмитрий Филипов и главный инженер Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александр Яковлев, который курировал вопросы безопасной эксплуатации станции.

Киевский режим проводит целенаправленную кампанию по запугиванию и уничтожению сотрудников ЗАЭС, их семей и жителей Энергодара, заключил Ульянов.