Кампания по уничтожению: Ульянов обвинил Киев в намеренных атаках на ЗАЭС Постпред Ульянов: Киев развернул кампанию по уничтожению работников ЗАЭС

Москва18 сен Вести.Киевский режим организовал целенаправленную кампанию по систематическому запугиванию и уничтожению сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), их семей и жителей Энергодара, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Выступление дипломата прошло в рамках 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Количество раненых сотрудников ЗАЭС и жителей Энергодара уже идет на десятки подчеркнул Ульянов, которого цитирует ТАСС

Он напомнил о трагическом инциденте 15 июля, когда в результате атаки украинского беспилотника на служебный автомобиль погибли водитель Дмитрий Филипов и главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев, который курировал вопросы безопасной эксплуатации станции.

По словам постпреда, летом интенсивность нападений на Запорожскую АЭС и Энергодар значительно возросла, и аналогичные инциденты происходили практически ежедневно.

Ульянов сообщил, что под удары попадали гражданские объекты, включая медицинские учреждения, пожарные части, жилые дома, рынки, магазины, автобусные остановки, машины скорой помощи, здания школ и детских садов.

Кроме того, российский постпред рассказал о недавней атаке украинских дронов на автомобили, перевозившие дизельное топливо, необходимое для работы станции в условиях частых отключений внешнего энергоснабжения. В результате этого нападения также сообщалось о погибших и раненых.