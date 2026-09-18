Москва18 сенВести.Энергоблок №1 Курской АЭС-2 работает на полную мощность, падение и последующая детонация украинского беспилотника на работу станции не повлияли, сообщается в Telegram-канале Росатома.
Повреждения незначительные и не повлияли на работу станции… Энергоблок № 1 продолжает работать на мощности 100%отмечается в публикации
Беспилотник упал на градирню энергоблока № 1 Курской АЭС-2 17 сентября. После падения он сдетонировал.
На данный момент безопасность эксплуатации АЭС обеспечена. Радиационный фон соответствует естественным природным значениям, подтвердили в Росатоме.