Падение БПЛА не повлияло на работу энергоблока Курской АЭС-2

Падение БПЛА не повлияло на работу энергоблока Курской АЭС-2 Падение БПЛА не повлияло на работу энергоблока Курской АЭС-2

Москва18 сен Вести.Энергоблок №1 Курской АЭС-2 работает на полную мощность, падение и последующая детонация украинского беспилотника на работу станции не повлияли, сообщается в Telegram-канале Росатома.

Повреждения незначительные и не повлияли на работу станции… Энергоблок № 1 продолжает работать на мощности 100% отмечается в публикации

Беспилотник упал на градирню энергоблока № 1 Курской АЭС-2 17 сентября. После падения он сдетонировал.

На данный момент безопасность эксплуатации АЭС обеспечена. Радиационный фон соответствует естественным природным значениям, подтвердили в Росатоме.