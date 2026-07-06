Москва6 июлВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн привел подробности атаки на энергоблок Курской АЭС-2.
Как сообщил глава региона, ВСУ пытались нанести удар ночью в понедельник, 6 июля.
В ходе отражения налета расчеты средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, следовавших в сторону Курчатова.
По предварительной информации, один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2написал Александр Хинштейн в MAX
Губернатор подчеркнул, что система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию, работа станции не нарушена, негативных последствий для экологии и людей нет.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что на месте происшествия уже работают технические службы и специалисты, которые фиксируют характер повреждений и проводят оценку последствий атаки.