Хинштейн: при атаке на энергоблок Курской АЭС-2 перехватили 12 беспилотников ПВО и РЭБ перехватили 12 дронов, атаковавших энергоблок Курской АЭС-2

Москва6 июл Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн привел подробности атаки на энергоблок Курской АЭС-2.

Как сообщил глава региона, ВСУ пытались нанести удар ночью в понедельник, 6 июля.

В ходе отражения налета расчеты средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, следовавших в сторону Курчатова.

По предварительной информации, один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2 написал Александр Хинштейн в MAX

Губернатор подчеркнул, что система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию, работа станции не нарушена, негативных последствий для экологии и людей нет.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что на месте происшествия уже работают технические службы и специалисты, которые фиксируют характер повреждений и проводят оценку последствий атаки.