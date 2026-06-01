Москва1 июнВести.За прошедшие сутки в небе над Курской областью ликвидированы 128 украинских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в MAX.
Губернатор привел данные за период с 09.00 31 мая до 09.00 1 июня.
118 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 24 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Хинштейн
В результате украинской атаки в деревне Гирьи Беловского района загорелось здание недействующей почты. По предварительным данным, никто не пострадал.