Хинштейн: за сутки над Курской областью сбили 128 БПЛА противника

Москва1 июн Вести.За прошедшие сутки в небе над Курской областью ликвидированы 128 украинских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в MAX.

Губернатор привел данные за период с 09.00 31 мая до 09.00 1 июня.

118 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 24 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн

В результате украинской атаки в деревне Гирьи Беловского района загорелось здание недействующей почты. По предварительным данным, никто не пострадал.