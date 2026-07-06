Москва6 июл Вести.Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил об ударе беспилотного летательного аппарата по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2. Инцидент произошел минувшей ночью.

По словам руководителя ведомства, удар пришелся по объекту, который еще не введен в эксплуатацию и находится на этапе монтажных работ. Градирня является частью системы охлаждения второго энергоблока станции, возведение которого продолжается в плановом режиме.

Устройство предварительно идентифицируется как дрон уточнил Лихачев

На месте происшествия уже начали работу технические службы и специалисты, которые фиксируют характер повреждений и проводят оценку последствий атаки. Руководитель "Росатома" подчеркнул, что "ситуация находится под контролем", а в настоящее время эксперты детально определяют степень воздействия удара на конструкции строящегося объекта.