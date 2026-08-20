Москва20 авгВести.На Запорожской атомной электростанции осуществлен переход на резервное энергоснабжение с помощью дизель-генераторов, сообщает в MAX пресс-служба ЗАЭС.
Схема резервного энергоснабжения задействована в связи с потерей внешнего энергоснабжения.
Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики защитыговорится в заявлении
Уточняется, что причиной отключения стало повреждение линии.
Перевод энергоблоков ЗАЭС на питание от резервных дизель-генераторов после потери внешнего электроснабжения прошел в штатном режиме, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, радиационный фон на площадке Запорожской АЭС находится в норме.