На ЗАЭС потеряно внешнее энергоснабжение, задействованы дизель-генераторы ЗАЭС перешла на дизель-генераторы из-за потери внешнего энергоснабжения

Москва20 авг Вести.На Запорожской атомной электростанции осуществлен переход на резервное энергоснабжение с помощью дизель-генераторов, сообщает в MAX пресс-служба ЗАЭС.

Схема резервного энергоснабжения задействована в связи с потерей внешнего энергоснабжения.

Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики защиты говорится в заявлении

Уточняется, что причиной отключения стало повреждение линии.

Перевод энергоблоков ЗАЭС на питание от резервных дизель-генераторов после потери внешнего электроснабжения прошел в штатном режиме, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, радиационный фон на площадке Запорожской АЭС находится в норме.