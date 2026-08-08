Москва8 авгВести.На Запорожской АЭС утром 8 августа произошло кратковременное отключение внешнего электроснабжения, сообщает пресс-служба станции в мессенджере MAX.
Автоматика станции сработала по технической причине. Системы, необходимые для безопасной эксплуатации станции, обеспечили электроэнергией резервные дизель-генераторы, которые запустились автоматически.
Уже менее чем через час внешнее электроснабжение было восстановленоотмечается в публикации
Все системы безопасности отработали штатно. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не допущено. Радиационная обстановка на территории АЭС и в прилегающих районах стабильная и соответствует естественным природным значениям.
Нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии 330 кВ "Ферросплавная-1".