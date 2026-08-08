Внешнее электроснабжение на ЗАЭС восстановлено после отключения

На Запорожской АЭС на короткое время отключилось внешнее электроснабжение Внешнее электроснабжение на ЗАЭС восстановлено после отключения

Москва8 авг Вести.На Запорожской АЭС утром 8 августа произошло кратковременное отключение внешнего электроснабжения, сообщает пресс-служба станции в мессенджере MAX.

Автоматика станции сработала по технической причине. Системы, необходимые для безопасной эксплуатации станции, обеспечили электроэнергией резервные дизель-генераторы, которые запустились автоматически.

Уже менее чем через час внешнее электроснабжение было восстановлено отмечается в публикации

Все системы безопасности отработали штатно. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не допущено. Радиационная обстановка на территории АЭС и в прилегающих районах стабильная и соответствует естественным природным значениям.

Нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии 330 кВ "Ферросплавная-1".