В Запорожье восстанавливают внешнее электроснабжение АЭС Персонал ЗАЭС работает над восстановлением внешнего электроснабжения станции

Москва30 авг Вести.На Запорожской АЭС идет восстановление внешнего энергоснабжения станции в условиях работы на резервных дизель-генераторах, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

В настоящее время основные усилия направлены на восстановление режима внешнего электроснабжения и обеспечение устойчивой работы всех систем, необходимых для безопасного состояния энергоблоков сказала Яшина

Двадцатого августа на АЭС произошла полная потеря внешнего энергоснабжения из-за отключения действием автоматики последней функционирующей линии 330 кВ "Ферросплавная-1".