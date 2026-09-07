На ЗАЭС восстановили внешнее энергоснабжение по линии "Ферросплавная-1"

Внешнее энергоснабжение на ЗАЭС восстановлено На ЗАЭС восстановили внешнее энергоснабжение по линии "Ферросплавная-1"

Москва7 сен Вести.Запорожская АЭС вновь заработала от внешнего энергоснабжения. Об этом следует из публикации в канале атомной электростанции в MAX.

На Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, восстановлено внешнее энергоснабжение по линии 330 кВ "Ферросплавная-1" написано в сообщении

Теперь системы станции переведены на штатную схему работы. Резервные же дизель-генераторы штатно остановлены и переведены в режим дежурной готовности.

Уточняется, что ремонтно-восстановительные работы были проведены в результате введения 5 сентября очередного режима тишины.