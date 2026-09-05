Режим прекращения огня для ремонта ЛЭП у Запорожской АЭС продлится неделю

Лихачев сообщил о недельном режиме тишины в районе ЗАЭС Режим прекращения огня для ремонта ЛЭП у Запорожской АЭС продлится неделю

Москва5 сен Вести.Режим прекращения огня в районе Запорожской атомной электростанции, введенный для ремонта линии электропередачи "Ферросплавная", предварительно продлится около недели. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Сегодня утром в районе Запорожской атомной станции вступил в силу временный режим прекращения огня, целью которого является обеспечение необходимых условий для проведения ремонтных работ на линии "Ферросплавная" сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба Росатома

По его словам, точная продолжительность режима тишины будет зависеть от хода восстановительных работ.

Линия "Ферросплавная" получила повреждения 20 августа. С тех пор оборудование станции, включая системы безопасности, получает электроэнергию от резервных дизель-генераторов.

Лихачев отметил, что введение режима тишины стало возможным благодаря Минобороны России, Росгвардии и МИД РФ. Посредническую роль в достижении договоренностей сыграло Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Запорожская АЭС остается отключенной от внешнего энергоснабжения, поэтому восстановление поврежденных линий необходимо для повышения надежности электроснабжения станции и обеспечения работы ее систем безопасности.