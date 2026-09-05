Лихачев заявил, что ситуация на ЗАЭС под контролем, несмотря на проблемы

Лихачев: ситуация на ЗАЭС находится под контролем, несмотря на проблемы Лихачев заявил, что ситуация на ЗАЭС под контролем, несмотря на проблемы

Москва5 сен Вести.Несмотря на проблемы, с которыми столкнулась Запорожская АЭС, ситуация на станции находится под контролем. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Несмотря на все проблемы, с которыми столкнулась Запорожская станция, ситуация находится под контролем сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом"​​​.

По его словам, это стало возможным, в том числе благодаря самоотверженному труду всего коллектива ЗАЭС, включая операторов блочных щитов управления, инженерный состав, рядовых сотрудников и руководство станции.

Героизм, стойкость и преданность своему делу - вот какими словами описываются рядовые рабочие будни тех, кто ежедневно выходит на смену. Не конструктивные особенности, а коллектив является самой важной системой безопасности на любой АЭС. Что 24/7 доказывают наши товарищи из Энергодара подчеркнул глава "Росатома"

Ранее Лихачев сообщил о недельном режиме тишины в районе ЗАЭС, который был введен для ремонта линии электропередачи "Ферросплавная".