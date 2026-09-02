Лихачев рассказал о ситуации на ЗАЭС Лихачев: ситуация на ЗАЭС сложная, но находится под контролем

Москва2 сен Вести.Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является сложной, но находится под контролем. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Ситуация на Запорожской станции сложная, напряженная, но находится под контролем. Начиная с 20 августа станция находится на внутреннем электроснабжении, снабжении дизель-генераторов, у нас оптимизирована их работа, минимизирован расход топлива, все под контролем, все безопасно, но это не может продолжаться вечно сказал Лихачев

По его словам, первая главная задача - это восстановление внешнего электроснабжения. Как он сказал, в Росатоме, со своей стороны, готовы, и все ремонтные работы проведены.

Второй задачей Лихачев назвал пополнение запасов дизельного топлива, чтобы "впредь иметь эту возможность, этот запас, работать в автономном режиме".

По заявлению Лихачева, третья задача - это снижение военной напряженности, военной активности вокруг станции и вокруг Энергодара.

Все три вопроса мы будем обсуждать с [гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем] Гросси. Более того, я очень надеюсь, что до встречи с ним, а она состоится, как говорится, в понедельник, через понедельник ряд вопросов мы уже урегулируем сообщил гендиректор Росатома

Лихачев уточнил, что у Росатома отработано взаимодействие с Минобороны, с Росгвардией, и есть готовность "идти на режимы тишины для восстановления внешнего энергоснабжения". Как следует с его слов, от МАГАТЭ ожидают патронажа и физического присутствия.

Ранее Лихачев сообщал, что Росатом рассчитывает на то, что сотрудники МАГАТЭ будут сопровождать колонну с топливом для Запорожской атомной электростанции.