Лихачев назвал переговоры с Гросси продуктивными, несмотря на сложность

Лихачев назвал переговоры с гендиректором МАГАТЭ Гросси результативными Лихачев назвал переговоры с Гросси продуктивными, несмотря на сложность

Москва11 июл Вести.Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев назвал прошедшие переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси продуктивными. Его слова передает ТАСС.

Вместе с тем руководитель ведомства отметил сложность и эмоциональность консультаций.

Я бы назвал их результативными констатировал Лихачев

Ранее стало известно, что Лихачев и Гросси проводят консультации в Калининграде. Стороны обсуждают вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) и иранской АЭС "Бушер". Уточняется, что российская сторона была намерена поднять вопрос участившихся случаев использования беспилотников вблизи ЗАЭС и психологическое давление на персонал и жителей Энергодара. Также в ходе диалога рассмотрена роль Росатома в иранской ядерной программе. В переговорах также приняли участие представители МИД РФ, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.