Ульянов: РФ и МАГАТЭ на переговорах впервые начали обсуждать практические шаги

Ульянов рассказал о первых результатах переговоров России и МАГАТЭ Ульянов: РФ и МАГАТЭ на переговорах впервые начали обсуждать практические шаги

Москва10 июл Вести.Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе переговоров впервые начали обсуждать практические шаги. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе разговора с журналистами.

По мнению дипломата, минувшие переговоры России и МАГАТЭ стали самыми удачными из всех предыдущих.

Впервые начали обсуждать практические шаги, пытаться согласовать. И эта работа будет продолжена добавил он

Ульянов также выразил надежду на то, что следующие контакты РФ и агентства состоятся уже на следующей неделе.

10 июля глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели консультации в Калининграде. В ходе встречи Лихачев призвал представителей агентства дать публичную оценку преступным ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, украинские боевики с марта 460 раз атаковали ЗАЭС беспилотниками и нанесли 15 ударов артиллерией.

Лихачев также сообщил, что Киев так и не подал напряжение на высоковольтную линию электропередачи "Днепровская", которую недавно отремонтировали.