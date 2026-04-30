Москва30 апрВести.Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел рабочую встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом российский дипломат сообщил в своем Telegram-канале.
Переговоры состоялись сразу после возвращения руководителя агентства из Нью-Йорка, где проходили мероприятия, связанные с открытием обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В ходе беседы стороны проанализировали итоги прошедшей конференции, а также уделили внимание наиболее актуальным вызовам в сфере глобальной безопасности. Как уточнил Ульянов, Гросси прилетел на встречу с открытия обзорной конференции ДНЯО.
Мы обменялись мнениями по поводу обзорной конференции, ситуации вокруг Украины и Ирананаписал дипломат
Ранее Ульянов оценил роль Гросси и МАГАТЭ в переговорах по Ирану.