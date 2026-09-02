Москва2 сенВести.На встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси планируется обсудить три основные темы, которые затрагивают ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом ИС "Вести" сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
По его словам, одна из тем – восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС.
Первая главная задача — это восстановление внешнего электроснабжения. Мы со своей стороны готовы, все ремонтные работы проведены. Второй вопрос — это пополнение запасов дизельного топлива, чтобы впредь иметь эту возможность, этот запас, работать в автономном режиме. И третье — это снижение военной напряженности, военной активности вокруг станции, вокруг Энергодара. Все три вопроса мы будем обсуждать с Гроссисказал Лихачев
Также глава Росатома выразил надежду, что ряд вопросов удастся урегулировать до личной встречи с главой МАГАТЭ.
Ранее Лихачев говорил, что МАГАТЭ может сопроводить колонну с топливом для ЗАЭС.