Лихачев назвал три пункта обсуждений с Гросси ситуации на ЗАЭС

Лихачев раскрыл, какие пункты по ситуации на Запорожской АЭС обсудят с Гросси Лихачев назвал три пункта обсуждений с Гросси ситуации на ЗАЭС

Москва2 сен Вести.На встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси планируется обсудить три основные темы, которые затрагивают ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом ИС "Вести" сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, одна из тем – восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС.

Первая главная задача — это восстановление внешнего электроснабжения. Мы со своей стороны готовы, все ремонтные работы проведены. Второй вопрос — это пополнение запасов дизельного топлива, чтобы впредь иметь эту возможность, этот запас, работать в автономном режиме. И третье — это снижение военной напряженности, военной активности вокруг станции, вокруг Энергодара. Все три вопроса мы будем обсуждать с Гросси сказал Лихачев

Также глава Росатома выразил надежду, что ряд вопросов удастся урегулировать до личной встречи с главой МАГАТЭ.

Ранее Лихачев говорил, что МАГАТЭ может сопроводить колонну с топливом для ЗАЭС.