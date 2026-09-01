В 88 лет скончался актер из "В бой идут одни "старики" Леонид Марченко

Умер актер из "В бой идут одни "старики" Леонид Марченко В 88 лет скончался актер из "В бой идут одни "старики" Леонид Марченко

Москва1 сен Вести.На 89 году жизни скончался актер, снявшийся в советском фильме Леонида Быкова "В бой идут одни "старики", Леонид Марченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Артист более 60 лет проработал в Киевском театре юного зрителя (ТЮЗ).

Леонид Марченко появился в таких известных кинокартинах: "Как закалялась сталь", "Морская чайка", "Лета девичьи", "Улица тринадцати тополей", "Старая крепость", "Юркины рассветы", "Время - московское", "Аты-баты, шли солдаты", "Дачная поездка сержанта Цыбули" и других.