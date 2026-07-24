Москва24 июл Вести.Актер Юрий Лопарев ушел из жизни в 73-летнем возрасте. Об этом сообщает NEWS.RU.

В материале сказано, что артист скончался 22 июля.

По данным издания "Аргументы и факты", у Лопарева было онкологическое заболевание, хотя он все равно продолжал работать над съемками в кино и сериалах.

Юрий Лопарев – советский и российский актер театра и кино. Родился 20 сентября 1952 года во Львовской области, а после рождения переехал с семьей в Одессу. Свою первую роль получил еще в шесть лет – в фильме "Жажда" он сыграл роль мальчика, который просил воды для больного дедушки. После этого решил посвятить свою жизнь актерскому искусству. В 1990 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Служил в разных театрах Белоруссии, Молдавии, Украины, в том числе в Одесском театре кукол. С 2006 года жил и работал в Москве. Среди фильмов и сериалов с его участием: "Ликвидация", "Русский крест", "Калашников", "Нулевой пациент", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", "Сонька Золотая Ручка".

В 2008 году у Юрия Лопарева умерла жена, а позднее, в 2013-м, скончался их сын, который долго боролся с наркозависимостью. По данным из открытых источников, в 2011 году Лопарев вступил в отношениях с актрисой Ириной Фроловой, в этом союзе родился сын. Однако позднее пара приняла участие в съемках телешоу, во время которого было заявлено, что Лопарев не является биологическим отцом ребенка, которого воспитывал четыре года.