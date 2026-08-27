Москва27 авг Вести.Российский актер театра и кино Юрий Цурило скончался в результате продолжительной борьбы с онкологией. Об этом сообщает канал SHOT.

Причиной смерти актера Юрия Цурило стала онкология написано в сообщении источника

Актер скончался в 79 лет накануне вечером. Ранее сообщалось о том, что похороны состоятся в Санкт-Петербурге, где он и ушел из жизни.

Признание пришло к актеру после выхода в 90-х годах картины Алексея Германа "Хрусталев, машину!". Он также снимался в картине "Казус Кукоцкого". Играл в таких проектах, как "Бандитский Петербург", фильмах - "В августе 44-го", "Поп", "Дурак".