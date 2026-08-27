Москва27 авгВести.Российского актера Юрия Цурило планируют похоронить в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно о его смерти, он ушел из жизни в возрасте 79 лет.
Скорее всего, похороны будут в Санкт-Петербургеприводит агентство слова своей собеседницы
Причиной смерти артиста театра и кино ранее называлась продолжительная болезнь.
Цурило известен по ролям в фильмах "Дурак", "Поп", "Вий 3D", "Хрусталев, машину!" и многих других. Также в его послужном списке игра в сериалах и театре.