Похороны актера Цурило планируют провести в Петербурге Актера Цурило планируют похоронить в Санкт-Петербурге

Москва27 авг Вести.Российского актера Юрия Цурило планируют похоронить в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о его смерти, он ушел из жизни в возрасте 79 лет.

Скорее всего, похороны будут в Санкт-Петербурге приводит агентство слова своей собеседницы

Причиной смерти артиста театра и кино ранее называлась продолжительная болезнь.

Цурило известен по ролям в фильмах "Дурак", "Поп", "Вий 3D", "Хрусталев, машину!" и многих других. Также в его послужном списке игра в сериалах и театре.