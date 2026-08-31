Лихачев: ВСУ обстреливают дороги к ЗАЭС, это опасно для доставки топлива

Лихачев: обстрелы ВСУ дорог к ЗАЭС создают угрозу безопасности доставки топлива Лихачев: ВСУ обстреливают дороги к ЗАЭС, это опасно для доставки топлива

Москва31 авг Вести.Киев продолжает обстреливать подъездные дороги к Запорожской АЭС, что делает попытки доставить топливо для резервных дизель-генераторов станции опасными. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, обеспечение станции дизельным топливом является приоритетной задачей госкорпорации.

Продолжающиеся обстрелы подъездных дорог делают крайне опасными любые наши попытки доставить топливо для резервных дизель-генераторов сказал Лихачев журналистам

29 августа сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня из-за угрозы отключения электроснабжения ЗАЭС.