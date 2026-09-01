Руководство ЗАЭС заявило о высокой интенсивности обстрелов в районе станции Яшина: ВСУ продолжают высокоинтенсивные обстрелы в районе ЗАЭС

Москва1 сен Вести.Рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и Энергодаром продолжаются сильные обстрелы. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, украинские войска с помощью беспилотников блокируют подъездные дороги к объекту. Из-за этого доставить на станцию новую партию дизельного топлива пока невозможно, добавила она.

Интенсивность обстрелов в районе города и станции все также остается высокой подчеркнула Яшина

Директор по коммуникациям энергообъекта назвала первоочередными задачами восстановление линии внешнего электроснабжения и создание необходимого запаса горючего для дизель-генераторов.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил, что ЗАЭС может столкнуться с полным отключением электроснабжения примерно в первых числах сентября.