Гросси: полное отключение электроснабжения на ЗАЭС может произойти через 10 дней

Гросси предупредил о вероятности полного отключения электроснабжения на ЗАЭС Гросси: полное отключение электроснабжения на ЗАЭС может произойти через 10 дней

Москва29 авг Вести.Запорожская атомная электростанция может столкнуться с полным отключением электроснабжения примерно через 10 дней. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, МАГАТЭ в связи с этим работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня.

Без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшем будущем станция может столкнуться с полным отключением электроснабжения примерно через десять дней сказал Гросси, слова которого приводит пресс-служба МАГАТЭ

Ранее он заявил, что Запорожская АЭС уже более недели остается без внешнего электроснабжения.

Станция была отключена от внешнего электроснабжения 20 августа. Тогда автоматически отключилась последняя функционировавшая линия 330 кВ "Ферросплавная-1".