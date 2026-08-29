Москва29 авгВести.Запорожская АЭС дольше недели остается без внешнего электроснабжения. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его слова приводятся в сообщении агентства.
Отмечается, что атомная станция получает электроэнергию за счет аварийных дизельных генераторов, поддерживая ядерную безопасность.
Запорожская атомная электростанция уже более недели находится без внешнего электроснабженияговорится в сообщении МАГАТЭ
Гросси подчеркнул необходимость обеспечить станцию достаточными запасами топлива для работы генераторов.
ЗАЭС была отключена от внешнего электроснабжения 20 августа. Тогда автоматически отключилась последняя функционировавшая линия 330 кВ "Ферросплавная-1".
Руководство станции заявляло, что поврежденный участок линии электропередачи находится на подконтрольном Украине правом берегу Днепра. Персонал АЭС оптимизировал работу генераторов для экономии запасов топлива на фоне проблем с его доставкой, которые вызывают атаки ВСУ.