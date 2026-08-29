Гросси сообщил о работе ЗАЭС без внешнего электроснабжения более недели МАГАТЭ призвало обеспечить ЗАЭС топливом на фоне отключения внешнего питания

Москва29 авг Вести.Запорожская АЭС дольше недели остается без внешнего электроснабжения. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его слова приводятся в сообщении агентства.

Отмечается, что атомная станция получает электроэнергию за счет аварийных дизельных генераторов, поддерживая ядерную безопасность.

Запорожская атомная электростанция уже более недели находится без внешнего электроснабжения говорится в сообщении МАГАТЭ

Гросси подчеркнул необходимость обеспечить станцию достаточными запасами топлива для работы генераторов.

ЗАЭС была отключена от внешнего электроснабжения 20 августа. Тогда автоматически отключилась последняя функционировавшая линия 330 кВ "Ферросплавная-1".

Руководство станции заявляло, что поврежденный участок линии электропередачи находится на подконтрольном Украине правом берегу Днепра. Персонал АЭС оптимизировал работу генераторов для экономии запасов топлива на фоне проблем с его доставкой, которые вызывают атаки ВСУ.