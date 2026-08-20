МАГАТЭ не может установить причину отключения ЛЭП на ЗАЭС из-за боев

МАГАТЭ: причину отключения ЛЭП на ЗАЭС мешают выяснить бои МАГАТЭ не может установить причину отключения ЛЭП на ЗАЭС из-за боев

Москва20 авг Вести.МАГАТЭ сообщило об отключении линии электропередачи "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС. Об этом агентство заявило в X.

МАГАТЭ было проинформировано о том, что сегодня в 00:44 по местному времени была отключена ЛЭП 330 кВ "Ферросплавная-1" ЗАЭС - единственная оставшаяся на станции линия электропередачи за пределами площадки, что привело к новому отключению электроэнергии за пределами площадки. говорится в публикации

По предварительной оценке, поврежденный участок линии находился на северном берегу Днепра. Попытка восстановить работу линии вручную не дала результата. Из-за продолжающихся боевых действий специалисты пока не могут установить причину отключения.

После аварии автоматически включились дизельные генераторы, которые обеспечивают питание важных систем безопасности станции. Команда МАГАТЭ, находящаяся на ЗАЭС, продолжает оценивать ситуацию.

В агентстве подчеркнули, что каждое подобное отключение внешнего электроснабжения вновь показывает крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС.