Директор ЗАЭС: специалисты Украины также ищут место повреждения ЛЭП станции Директор ЗАЭС Черничук: Украина также ищет место повреждения ЛЭП станции

Москва20 авг Вести.Украинская сторона сообщила администрации Запорожской АЭС, что их специалисты также занимаются поиском места возможного повреждения линии внешнего энергоснабжения станции "Ферросплавная-1", заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Он отметил, что отключение ЛЭП стало причиной 26-го блэкаута, причина и место возможного повреждения пока неизвестны.

По словам украинской стороны, их специалисты также занимаются этой работой, ищут место повреждения возможное, если оно есть сказал Черничук журналистам

Ранее в МАГАТЭ заявили об отключении линии электропередачи "Ферросплавная-1" на ЗАЭС. Причину отключения пока не могут установить из-за продолжающихся боевых действий.