Москва20 авгВести.Украинская сторона сообщила администрации Запорожской АЭС, что их специалисты также занимаются поиском места возможного повреждения линии внешнего энергоснабжения станции "Ферросплавная-1", заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Он отметил, что отключение ЛЭП стало причиной 26-го блэкаута, причина и место возможного повреждения пока неизвестны.
По словам украинской стороны, их специалисты также занимаются этой работой, ищут место повреждения возможное, если оно естьсказал Черничук журналистам
Ранее в МАГАТЭ заявили об отключении линии электропередачи "Ферросплавная-1" на ЗАЭС. Причину отключения пока не могут установить из-за продолжающихся боевых действий.