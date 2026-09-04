Запорожская АЭС больше двух недель работает на генераторах Запорожская АЭС остается без внешнего питания уже 16 суток

Москва4 сен Вести.Запорожская атомная электростанция уже 16 суток работает без внешнего энергоснабжения из-за повреждения высоковольтной линии "Ферросплавная-1". Об этом агентству ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, это второй по продолжительности период автономной работы станции после блэкаута, который длился месяц. Сейчас станция обеспечивает собственные нужды за счет дизель-генераторов.

Уже 16-е сутки Запорожская АЭС остается без внешнего энергоснабжения. Это действительно больше двух недель и второй по продолжительности подобный период за последнее время. Осенью 2025 года станция была вынуждена обеспечивать собственные нужды за счет работы дизель-генераторов в течение целого месяца цитирует Евгению Яшину агентство ТАСС

Для восстановления внешнего питания необходимо отремонтировать линию "Ферросплавная-1", для чего требуется режим тишины, который пока согласовывается.

Росатом рассчитывает, что ремонт удастся провести на текущей неделе, и активно взаимодействует с Министерством обороны, Министерством иностранных дел и Росгвардией. На встрече с главой МАГАТЭ 14 сентября будут обсуждаться вопросы восстановления энергоснабжения ЗАЭС, пополнения запасов дизельного топлива и снижения военной напряженности вокруг станции.