МАГАТЭ: Запорожская АЭС в третий раз за неделю потеряла внешнее питание

МАГАТЭ сообщило о третьей за неделю потере внешнего питания ЗАЭС МАГАТЭ: Запорожская АЭС в третий раз за неделю потеряла внешнее питание

Москва8 авг Вести.Запорожская атомная электростанция в третий раз за неделю временно потеряла внешнее электроснабжение, причина отключения пока неизвестна, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Сегодня ЗАЭС в третий раз за эту неделю на короткое время потеряла внешнее электроснабжение, при этом аварийные дизель-генераторы обеспечили резервное электропитание говорится в сообщении агентства в соцсети X

По данным МАГАТЭ, это уже 25-й случай потери внешнего электроснабжения на станции с начала военного конфликта.

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что за неделю четыре сотрудника ЗАЭС получили ранения из-за подрыва мин ВСУ.