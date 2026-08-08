Москва8 авгВести.Запорожская атомная электростанция в третий раз за неделю временно потеряла внешнее электроснабжение, причина отключения пока неизвестна, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Сегодня ЗАЭС в третий раз за эту неделю на короткое время потеряла внешнее электроснабжение, при этом аварийные дизель-генераторы обеспечили резервное электропитаниеговорится в сообщении агентства в соцсети X
По данным МАГАТЭ, это уже 25-й случай потери внешнего электроснабжения на станции с начала военного конфликта.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что за неделю четыре сотрудника ЗАЭС получили ранения из-за подрыва мин ВСУ.