Директор ЗАЭС сообщил о попытках ВСУ помешать завозу топлива для работы станции

Директор ЗАЭС: ВСУ препятствуют доставке топлива для работы станции Директор ЗАЭС сообщил о попытках ВСУ помешать завозу топлива для работы станции

Москва20 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) препятствуют доставке топлива для дизель-генераторов, которые необходимы для поддержания работы Запорожской АЭС. Об этом заявил директор станции Юрий Черничук.

По его словам, запасы дизельного топлива не увеличиваются, а с каждым эпизодом потери внешнего электроснабжения уменьшаются.

На данный момент персонал проводит работу по оптимизации дизель-генераторов с учетом потребления дизельного топлива. Последние практически три месяца противник максимально затрудняет доставку грузов любых сказал Черничук журналистам

Ранее в МАГАТЭ заявили об отключении линии электропередачи "Ферросплавная-1" на ЗАЭС. Причину отключения пока не могут установить из-за продолжающихся боевых действий.