Москва5 сенВести.На Запорожской атомной электростанции начались ремонтно-восстановительные работы на линии электропередачи "Ферросплавная-1". Об этом сообщила пресс-служба станции на платформе MAX.
Для проведения работ на линии введен локальный режим тишины.
Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, начался локальный режим тишины для проведения ремонтно-восстановительных работ на линии электропередачи "Ферросплавная-1"говорится в публикации
Линия была обесточена автоматикой 20 августа из-за повреждения. С тех пор ЗАЭС работает на дизель-генераторах.
Специалисты непрерывно следят за всеми показателями безопасности, обстановка остается стабильной.
В руководстве станции надеются, что ремонт завершится быстро и линию удастся ввести в строй в ближайшее время.