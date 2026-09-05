На Запорожской АЭС стартовали работы по восстановлению линии "Ферросплавная-1"

На ЗАЭС приступили к ремонту поврежденной линии "Ферросплавная-1" На Запорожской АЭС стартовали работы по восстановлению линии "Ферросплавная-1"

Москва5 сен Вести.На Запорожской атомной электростанции начались ремонтно-восстановительные работы на линии электропередачи "Ферросплавная-1". Об этом сообщила пресс-служба станции на платформе MAX.

Для проведения работ на линии введен локальный режим тишины.

Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, начался локальный режим тишины для проведения ремонтно-восстановительных работ на линии электропередачи "Ферросплавная-1" говорится в публикации

Линия была обесточена автоматикой 20 августа из-за повреждения. С тех пор ЗАЭС работает на дизель-генераторах.

Специалисты непрерывно следят за всеми показателями безопасности, обстановка остается стабильной.

В руководстве станции надеются, что ремонт завершится быстро и линию удастся ввести в строй в ближайшее время.