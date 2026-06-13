Москва13 июнВести.Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь подключена к резервной линии электропитания 330 кВ "Ферросплавная-1". Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.
ЗАЭС подключили к указанной линии электропитания в субботу, 13 июня, после ремонта.
Запорожская атомная электростанция сегодня была вновь подключена к энергосистеме после успешного ремонта резервной линии электропередачи "Ферросплавная".говорится в сообщении МАГАТЭ
В сообщении также указано, что работы проводились "под защитой локального режима прекращения огня, согласованного при посредничестве МАГАТЭ".