Москва2 июл Вести.Международное агентство по атомной энергии подтвердило наличие значительных повреждений пожарной части в Энергодаре, которая обеспечивает готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

Повреждения зафиксировала работающая на Запорожской АЭС миссия МАГАТЭ. В агентстве отметили, что пожарная часть играет важную роль в обеспечении безопасности станции.

Группа МАГАТЭ была проинформирована о том, что 30 июня пожарная станция в Энергодаре подверглась атаке беспилотников. Во время осмотра места происшествия 1 июля группа обнаружила повреждения здания и нескольких пожарных машин, что значительно снизило оперативные возможности станции говорится в сообщении

Ранее российская сторона выразила в Совбезе ООН серьезную обеспокоенность увеличением количества ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции.