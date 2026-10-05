Москва5 окт Вести.Украинские беспилотники атаковали здание переработки радиоактивных отходов, а также лабораторно-бытовой корпус № 2 Запорожской АЭС, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Лабораторно-бытовой корпус № 2 Запорожской АЭС подвергся атаке двух БПЛА ВСУ. Здание расположено примерно в 200 метрах от энергоблоков № 4 и № 5. Еще две атаки БПЛА вооруженных сил Украины зафиксированы по зданию переработки радиоактивных отходов. Пострадавших нет говорится в сообщении

Отмечается, что была повреждена кровля здания, угрозы ядерной безопасности в результате этих атак нет.

В ЗАЭС добавили, что ситуация находится под контролем. Радиационный фон на промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне не превышает установленных норм.