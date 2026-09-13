ЗАЭС: ВСУ более 10 раз атаковали дронами учебно-тренировочный центр станции

ВСУ более 10 раз применили БПЛА против учебного центра ЗАЭС за минувшие сутки ЗАЭС: ВСУ более 10 раз атаковали дронами учебно-тренировочный центр станции

Москва13 сен Вести.Украинская сторона более 10 раз атаковала БПЛА учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщили представители станции.

По их информации, в учебно-тренировочном центре ведется подготовка персонала, отработка действий для нештатных ситуаций.

С вечера 12 сентября украинские формирования ведут атаки по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома. На данный момент зафиксировано уже более 10 атак с применением БПЛА говорится в канале станции в MAX

Представители ЗАЭС добавили, что ситуация на станции контролируется, безопасность эксплуатации обеспечивается, радиационный фон находится в пределах нормы.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что киевский режим целенаправленно идет по пути, который может привести к ядерному инциденту на Запорожской атомной электростанции.