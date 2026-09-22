Москва22 сен Вести.В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата повреждения получил пост радиационного контроля Запорожской АЭС. Он расположен в 13 км от станции в районе Ивановки. Информация размещена в официальном канале ЗАЭС в MAX.

Пост - один из элементов системы наблюдения за радиационной обстановкой в районе АЭС. Он обеспечивает регулярный сбор данных о радиационном фоне, позволяет специалистам оперативно реагировать на изменения обстановки.

Вывод из строя одного из постов не означает прекращения контроля за радиационной обстановкой и само по себе не свидетельствует о наличии радиационной угрозы. Вместе с тем, каждый пост мониторинга является частью общей системы контроля и обеспечивает дополнительный источник информации. Его потеря сокращает возможности системы по оперативному сбору данных на соответствующем направлении говорится в сообщении

В настоящее время мониторинг продолжается при помощи имеющихся средств и мощностей радиационного контроля. Непосредственной угрозы радиационной безопасности нет.

Однако нанесение ударов по объектам радиационного контроля создает дополнительные риски для оперативности и полноты мониторинга отмечается в мессенджере

Радиационная обстановка контролируется имеющимися средствами.