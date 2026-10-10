Москва10 окт Вести.Запорожской АЭС удается организовывать лишь разовые поставки дизельного топлива для аварийных генераторов, из-за атак ВСУ на дороги и грузовики около станции системное снабжение отсутствует, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Системных поставок дизельного топлива на станцию давно нет. Удается организовывать лишь отдельные, разовые поставки. Но для такого объекта, как атомная электростанция, это не может быть долгосрочным решением сказала она

По словам Яшиной, ситуация с логистикой и доставкой грузов на Запорожскую АЭС, в том числе дизельного топлива для резервных генераторов, остается крайне сложной из-за продолжающихся атак ВСУ на подъездные к станции дороги и транспорт. Она отметила, что подъездные дороги по-прежнему подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Под угрозой находятся транспорт и люди, обеспечивающие доставку необходимых грузов.

Мы полностью разделяем обеспокоенность генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Более того, мы постоянно обращаем внимание на эту проблему. Дизель-генераторы остаются важнейшим резервным источником питания систем безопасности станции на случай очередной потери внешнего электроснабжения. И надежность этого резерва напрямую зависит от наличия достаточных запасов топлива сказала Яшина

Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция должна своевременно и в полном объеме получать дизельное топливо для запасных генераторов. Это вопрос ядерной безопасности. Он отметил, что истощение запасов повышает риск возникновения проблем с ядерной безопасностью в случае очередной потери внешнего электроснабжения.