МАГАТЭ работает над организацией поставки дизтоплива на ЗАЭС перед зимой

МАГАТЭ работает над организацией поставки дизтоплива на ЗАЭС МАГАТЭ работает над организацией поставки дизтоплива на ЗАЭС перед зимой

Москва30 окт Вести.Международное агентство по атомной энергии работает над организацией поставки дизельного топлива на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для пополнения ее резервов перед наступлением зимы. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Пресс-служба МАГАТЭ заявила, что организация "работает над обеспечением доставки топлива".

Увеличение запасов дизельного топлива на ЗАЭС имеет важнейшее значение для ядерной безопасности, особенно перед наступлением зимы говорится в сообщении

По словам Гросси, запасы топлива позволят станции выдержать дальнейшие перебои с внешним электроснабжением, а также поддерживать надлежащие условия для работы персонала и оборудования, сообщает ТАСС.

Как заявил на днях глава Росатома Алексей Лихачев, украинские боевики ведут осмысленную охоту за работниками Запорожской атомной электростанции. Также идут постоянные обстрелы и атаки беспилотниками.

При этом МАГАТЭ официально не берет на себя функцию установления виновных.