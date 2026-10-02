МАГАТЭ согласует с РФ и Украиной перемирие для ремонта у ЗАЭС

МАГАТЭ обсуждает режим тишины для ремонтных работ у ЗАЭС МАГАТЭ согласует с РФ и Украиной перемирие для ремонта у ЗАЭС

Москва2 окт Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня, которое позволило бы провести ремонтные работы для повышения надежности энергоснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В агентстве уточнили, что 30 сентября получили информацию о необходимости ремонта на Запорожской ТЭС. Эти работы нужны для укрепления надежности электроснабжения ЗАЭС.

МАГАТЭ работает с Российской Федерацией и Украиной над прекращением огня, которое должно позволить провести эти ремонтные работы передает слова Гросси пресс-служба организации

По данным агентства, сейчас Запорожская АЭС получает внешнее электроснабжение только по одной линии напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1". В МАГАТЭ также отметили, что с июня станция десять раз полностью оставалась без внешнего электропитания.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается нестабильной главным образом из-за продолжающихся боевых действий и повреждения линий электропередачи. Все шесть энергоблоков станции остановлены, однако ЗАЭС по-прежнему нуждается в электроэнергии для работы систем безопасности и охлаждения ядерного топлива. В случае отключения внешнего питания должны быть задействованы резервные дизель-генераторы. В МАГАТЭ неоднократно отмечали, что нестабильное внешнее электроснабжение остается одним из ключевых рисков для ядерной безопасности Запорожской АЭС.