Москва2 октВести.Риски для безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сохранятся до достижения прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил в беседе с РИА Новости генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
К сожалению, я думаю, что пока не будет достигнуто всеобщее прекращение огня или не наметится прогресс в мирном урегулировании, мы не сможем быть спокойны за ситуацию на станциисказал Гросси
Глава МАГАТЭ пообещал, что агентство продолжит работу на ЗАЭС и будет содействовать мерам, необходимым для поддержания ее безопасности.
Мы уверены, что это помогает хотя бы в определенной степени поддерживать стабильность [в ее работе] в столь сложных условияхотметил Гросси
Ранее генеральный директор МАГАТЭ заявил, что согласовывает с Российской Федерацией и Украиной локальные прекращения огня, которые необходимы для ремонта поврежденных линий электроснабжения Запорожской атомной электростанции.
Ситуация вокруг ЗАЭС продолжает быть нестабильной прежде всего из-за продолжающихся боевых действий и повреждений линий электропередачи. Все шесть энергоблоков Запорожской АЭС остановлены, однако станция продолжает нуждаться в электроэнергии для обеспечения работы систем безопасности и охлаждения ядерного топлива. При потере внешнего питания эти функции обеспечивают резервные дизель-генераторы. МАГАТЭ неоднократно называло нестабильность внешнего электроснабжения одним из основных рисков для ядерной безопасности станции.