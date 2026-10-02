Гросси: риски безопасности ЗАЭС сохранятся до достижения мира на Украине Гросси заявил, что риски безопасности ЗАЭС сохранятся до мирного урегулирования

Москва2 окт Вести.Риски для безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сохранятся до достижения прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил в беседе с РИА Новости генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

К сожалению, я думаю, что пока не будет достигнуто всеобщее прекращение огня или не наметится прогресс в мирном урегулировании, мы не сможем быть спокойны за ситуацию на станции сказал Гросси

Глава МАГАТЭ пообещал, что агентство продолжит работу на ЗАЭС и будет содействовать мерам, необходимым для поддержания ее безопасности.

Мы уверены, что это помогает хотя бы в определенной степени поддерживать стабильность [в ее работе] в столь сложных условиях отметил Гросси

Ранее генеральный директор МАГАТЭ заявил, что согласовывает с Российской Федерацией и Украиной локальные прекращения огня, которые необходимы для ремонта поврежденных линий электроснабжения Запорожской атомной электростанции.

Ситуация вокруг ЗАЭС продолжает быть нестабильной прежде всего из-за продолжающихся боевых действий и повреждений линий электропередачи​​​. Все шесть энергоблоков Запорожской АЭС остановлены, однако станция продолжает нуждаться в электроэнергии для обеспечения работы систем безопасности и охлаждения ядерного топлива. При потере внешнего питания эти функции обеспечивают резервные дизель-генераторы. МАГАТЭ неоднократно называло нестабильность внешнего электроснабжения одним из основных рисков для ядерной безопасности станции.