Гросси: МАГАТЭ согласовывает с Россией и Украиной локальные прекращения огня

Гросси: МАГАТЭ согласовывает локальные прекращения огня для ремонта линий ЗАЭС Гросси: МАГАТЭ согласовывает с Россией и Украиной локальные прекращения огня

Москва1 окт Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовывает с Российской Федерацией и Украиной локальные прекращения огня, необходимые для ремонта поврежденных линий электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Мы ведем переговоры о локальных прекращениях огня между двумя воюющими сторонами, чтобы обеспечить проведение необходимых ремонтных работ [линий электроснабжения] сказал он

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Рафаэлем Гросси атаки ВСУ на Запорожскую АЭС.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявил о резкой эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС со стороны армии киевского режима.