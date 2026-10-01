Москва1 октВести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовывает с Российской Федерацией и Украиной локальные прекращения огня, необходимые для ремонта поврежденных линий электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Мы ведем переговоры о локальных прекращениях огня между двумя воюющими сторонами, чтобы обеспечить проведение необходимых ремонтных работ [линий электроснабжения]сказал он
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Рафаэлем Гросси атаки ВСУ на Запорожскую АЭС.
До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявил о резкой эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС со стороны армии киевского режима.