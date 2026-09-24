Лавров и Гросси обсудили украинские атаки на Запорожскую АЭС

Лавров обсудил с Гросси удары ВСУ по Запорожской АЭС Лавров и Гросси обсудили украинские атаки на Запорожскую АЭС

Москва24 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси атаки вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ на официальном сайте.

Другой важной темой переговоров стала ситуацию вокруг иранской ядерной программы в свете ударов Израиля и США по мирным атомным объектам Исламской Республики, защищенным гарантиями МАГАТЭ.

В ходе беседы… особое внимание уделено продолжающимся нападениям и провокациям Украины в отношении российской Запорожской АЭС и города атомщиков Энергодара говорится в сообщении

Ранее российский дипломат Михаил Ульянов заявил, что Гросси перенес свой визит на ЗАЭС, запланированный на конец августа, так как Украина не предоставила ему гарантий безопасности.

По оценке Ульянова, Гросси получил от режима Владимира Зеленского сигнал, что его жизнь и жизни сотрудников МАГАТЭ будут под угрозой, если они попытаются посетить станцию.